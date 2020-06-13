شكرا لقرائتكم خبر عن شخص «غامض» يثير الذعر في شوارع الباحة والأمن يحقق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أثار ظهور شخص “مريب” في شوارع الباحة حالة من الذعر، وتداول مغردون مقطعاً مصوراً للشخص الغامض يظهر مرتدياً ثوباً أسود اللون ويتجول في شوارع المنطقة ليلاً. وقالت مصادر إن الجهات الأمنية تباشر وتتقصى عن الحالة بعد رصدها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة “عكاظ”.

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