الجيش اليمنى يعلن نجاح قواته فى تحرير مواقع فى منطقة نجد العتق بنهم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي "إن قوات الجيش اليمني نجحت في تحرير عددا من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم بمحافظة صنعاء".

وأضاف مجلي في تصريح لـ (سبتمبر نت ) "أن أبطال الجيش اليمني تمكنوا من القضاء على العناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع"..مؤكدا أن أبطال الجيش يتمتعون بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية ومستمرون في التقدم وهزيمة المليشيات الحوثي الإرهابية.

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وأشار إلى أن طيران التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني استهدفت معدات وأسلحة العدو وأسفرت الأعمال القتالية عن وقوع خسائر كبيرة للعدو الحوثي في الأرواح والأسلحة والمعدات..داعياً المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم السماح للمليشيات بزج أبنائهم وأطفالهم إلى محارق الموت والهلاك.



وثمّن الناطق الرسمي لقوات المسلحة اليمنية،الدعم اللوجستي والاسناد الجوي لطيران دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.