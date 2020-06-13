شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن أشعل نار فى السيارات بمكة وشخص صور الواقعة ونشرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية أنه تم القبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.