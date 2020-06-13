شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخين كاتيوشا على معسكر التاجي العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية فى العراق، اليوم، السبت، أن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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