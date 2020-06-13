شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: نتفاوض مع الحكومة الالمانية ودول أوروبا لعودة السياحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى محمد علي التومي أن بلاده تجرى مفاوضات مع الحكومة الالمانية لعودة السياحة بين البلدين، رغم تحذير السفر، حيث تأمل تونس في عودة السائحين الألمان والأوروبيين قريبا.

وقال الوزير التونسى لوكالة الأنباء الألمانية "بدأنا محادثات مع عدد من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وفرنسا لشرح إجراءاتنا والوضع الصحي في تو نس لهم، ونعتقد أن تونس في وضع فريد مقارنة بغيرها من بلدان العطلات".

وبحسب البيانات التونسية الرسمية، إجمالي عدد الإصابات حنى الآن 1094 حالة ولا توجد بها حالات حرجة وإجمالي عدد الوفيات 49 حالة وفاة فقط، وبذلك يكون الوضع الوبائي في تونس من أفضل الدول العربية.

وتونس أعلنت أنها ستعيد فتح الحدود للمسافرين اعتبارًا من 27 يونيو الجاري، واعتمدت السلطات التونسية إجراءات نظافة وإجراءات صحية صارمة للفنادق والمواقع الأثرية ووسائل النقل السياحي.

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وأعلنت الحكومة التونسية عن الشروط الوقائية التي سترافق استئناف استقبال السيّاح القادمين إليها من خارج البلاد، وهذا بداية من 27 يونيو الجاري.

وقالت منظمة السياحة العالمية الأربعاء الماضى إن تونس أصبحت "وجهة سياحية آمنة" لاتخاذها إجراءات صارمة للوقاية من تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان الحكومة التونسية أن وزارتي الصحة والسياحة اتفقتا على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لدى وصول الرعايا الأجانب القادمين إلى تونس لغرض السياحة وفي أثناء إقامتهم وتنقّلهم في البلاد.

نشرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية فيديو ترويجي للسياحة التونسية بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، في اطار تبسيط اجراءاتها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باستقبال السياح.

وبين الفيديو أن تونس وجهة سياحية آمنة صحيا، وأوضحت من خلاله الإجراءات التي ينصّ عليها البروتوكول الصحي في القطاع السياحي لضمان سلامة السياح ولقضاء العطلة الصيفية بكل أمان.