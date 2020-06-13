اخبار الخليج

الجزائر ترفع الحجر الصحى الكلى عن 19 ولاية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترفع الحجر الصحى الكلى عن 19 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت رئاسة الحكومة الجزائرية، يوم السبت، بأنها قررت رفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية، وأضافت أنه تم تعديل توقيت الحجر الصحى فى 29 ولاية من الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أنها ستباشر في رفع الحجر الصحي تدريجيا اعتبارا من 14 يونيو، علما أن المرحلة الأولى من استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية قد بدأت في 7 يونيو.

Advertisements

وأوضح بيان حكومي في الرابع من يونيو أن استئناف النشاطات التجارية والاقتصادية سيكون "مشروطا بالتقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل والتجمعات".

وأشار البيان إلى أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.

وفرضت السلطات حجرا صحيا كاملا منذ يوم 24 مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر ترفع الحجر الصحى الكلى عن 19 ولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا