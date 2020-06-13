أعلى معدل يومي.. مصر تسجل 1677 إصابة و62 وفاة بكورونا

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت السلطات المصرية، السبت، تسجيل ألف و677 إصابة بفيروس كورونا، و62 وفاة.
جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الصحة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات جراء كورونا، منذ ظهور الوباء بالبلاد في 14 فبراير/ شباط الماضي.
وسجلت الوزارة في البيان ذاته، إلى جانب الإصابات والوفيات، 421 حالة شفاء.
وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى السبت، 42 ألفا و980، بينها ألف و484 وفاة، و11 ألفا و529 متعافيا.
وفي 10 مايو/ أيار الماضي، دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ بمصر، حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات كورونا، بينها صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، فضلا عن توسع حكومي في أعداد مستشفيات الفحص.
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