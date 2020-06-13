الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى طرابلس

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

دفع الجيش اللبناني، مساء السبت، بتعزيزات عسكرية إلى محيط منطقة "التبانة" في مدينة طرابلس (شمال)، إثر اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن أسفرت عن عشرات الإصابات، بحسب شهود عيان.

ورصد شهود ومراسل الخليج 365، آليات عسكرية للجيش وهي تنتشر بمحيط "التبانة"، إضافة إلى إطلاق الجيش الرصاص المطاطي لإبعاد وتفريق المحتجين إلى الشوارع الداخلية.

من جانبها، أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة (منظمة طبية غير حكومية)، في بيان، ارتفاع عدد الإصابات نتيجة الاشتباكات بين الجيش والمحتجين إلى 72 شخصا، بينهم 16 عسكريا، وهي عبارة عن "حالات اختناق وجروح ورضوض عديدة بين المصابين".

وفي وقت سابق السبت، وقعت مواجهات في طرابلس على خلفية اعتراض متظاهرين شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية، متهمين السائقين بتهريبها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد.

Advertisements

وتدخلت على الفور قوة من الجيش وأبعدت الشبان المتظاهرين، فحدثت مواجهات بين الطرفين، حيث ألقى الشبان الحجارة على قوات الجيش التي قامت بملاحقتهم، كما أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 23 بينهم 4 عسكريين، قبل أن يرتفع العدد.

من جانبها، أوضحت المديرية العامة للجمارك، في بيان، أن هاتين الشاحنتين تنقلان "مساعدات من مواد غذائية وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي"، وأن ذلك "يتم علنا وبشكل أسبوعي منذ بدء الأحداث بسوريا".

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية، منذ أيام، تحركات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.