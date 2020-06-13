كورونا.. 21 وفاة باليمن واثنتان في موريتانيا

عواصم عربية / الخليج 365

- اليمن يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية منذ 10 أبريل/نيسان الماضي.

- إجمالي الوفيات بلغ 160 في اليمن و83 في موريتانيا، والمغرب يسجل 82 إصابة

سجل اليمن، السبت، 21 وفاة بفيروس كورونا، فيما سجلت موريتانيا وفاتين، والمغرب 82 إصابة.

وأعلنت السلطات الحكومية اليمنية، تسجيل 21 وفاة بكورونا، و52 إصابة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات بالفيروس منذ ظهوره بالبلاد في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة في نشرتها اليومية، إنها رصدت 73 إصابة، بينها 21 وفاة، إضافة إلى 11 حالة تعاف.

وأوضحت أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 705 إصابات، بينها 160 وفاة، و39 حالة تعاف.

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وفي موريتانيا أفادت وزارة الصحة بتسجيل حالتي وفاة، و110 إصابة، إضافة إلى شفاء 33.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1.682، بينها 83 وفاة، و311 حالة تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة، 82 إصابة بكورونا، و78 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و692، بينها 212 وفاة، و7 آلاف و696 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و817 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 430 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و11 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.