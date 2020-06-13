الهلال التركي يختتم توزيع 4 آلاف سلة غذائية بـ3 محافظات يمنية

شكري حسين / الخليج 365

اختتمت جمعية الهلال الأحمر التركي، السبت، حملة توزيع أكثر من 4 آلاف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والنازحة في 3 محافظات يمنية.

ووفق مراسل الخليج 365، تم توزيع نحو 1150 سلة غذائية في محافظة عدن، السبت، عبر منفذ توزيع بمدينة المنصورة، التابعة للمحافظة الجنوبية، بمشاركة رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر التركي في اليمن مصطفى آيدين، والمدير المالي للبعثة علي جان بودك.

والسبت، أطلقت الجمعية حملة توزيع نحو 4 الف سلة غذائية للأسر النازحة والمحتاجة باليمن، شملت 3 محافظات يمنية هي: تعز (جنوب غرب)، وعدن وأبين (جنوب)، بدعم من جمعية الخير التركية (İyilik Derneği)، حسب آيدين.

وقال آيدين، للأناضول، إن جمعيته اختتمت، اليوم، توزيع 4 آلاف و141، سلة غذائية، من خلال توزيع حصة محافظة عدن والمقدرة بألف و141 سلة، على الأسر الفقيرة والمحتاجة.

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وأوضح أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم توزيع 2000 سلة غذائية في محافظة أبين و1000 في محافظة تعز.

وأشار إلى أن الحملات الخيرية التي تنفذها جمعيته تأتي في إطار "حرص الحكومة والشعب التركيين على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب اليمنية".

ودأبت جمعية الهلال الأحمر التركي على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ خريف 2014.

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