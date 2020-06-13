السعودية.. منصة حقوقية تعلن توقيف اللاعب السابق فهد الهريفي

الرياض / الخليج 365

كشفت منصة حقوقية سعودية، السبت، أن اللاعب الدولي السابق في نادي النصر فهد الهريفي قيد التوقيف على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات وزارة الداخلية بشأن تدابير مواجهة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة لحساب "معتقلي الرأي"، المعني بشؤون الموقوفين في السعودية، مساء اليوم عبر حسابه الموثق على تويتر.

وقال الحساب: "تأكد لنا خبر اعتقال فهد الهريفي، اللاعب السابق لنادي النصر، على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية".

وأضاف: "قد حذف الهريفي التغريدة ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم أساؤوا فهم تغريدته وكانت تلك آخر تغريداته".

وفي 5 يونيو/حزيران، شارك الهريفي عبر حسابه بـ"تويتر"، بيانا لوزارة الداخلية عن عودة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة (غرب) لمدة 15 يوما ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال آنذاك: "مع هذا الكلام لا أستبعد استكمال الدوري، تعودنا الهلال (الغريم التقليدي للنصر الذي كان يلعب له الهريفي) فوق كل شيء حتى لو كانت حياة وموت".

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وفي اليوم التالي، عاد الهريفي مغردا بالقول: "غردت أمس، بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم".

وأضاف: "هناك من فهمها بشكل آخر، ولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة".

والهريفي (54 عاما)، أحد النجوم السابقين لمنتخب السعودية لكرة القدم، واعتزل اللعب دوليا، في عام 2000.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي المتوقف منذ مارس/آذار الماضي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أسرة اللاعب السعودي السابق، أو السلطات السعودية بشأن تأكيد توقيفه.

غير أن صحيفة عاجل السعودية ذكرت في 6 يونيو/حزيران عبر موقعها الإلكتروني، إن النيابة العامة في بلادها، أصدرت قرارا بالقبض على شخص (لم تسمه) "قام بالتعصب الرياضي المخالف لعادات المجتمع، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرا لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري".

ويصل إجمالي الإصابات في السعودية حتى السبت، 123 ألفا و308، بينها 932 وفاة، و82 ألفا و548 حالة تعاف.

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