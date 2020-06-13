الرئيس الجزائري يستقبل عقيلة صالح لبحث الأزمة الليبية

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عصر السبت، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق) عقيلة صالح، الذي يزور البلاد لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، اطلعت عليه الخليج 365، إن تبون "يستقبل في هذه الأثناء، عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المحادثات والملفات التي تناولتها.

وفي وقت سابق السبت، وصل صالح إلى الجزائر في زيارة لم تكن معلنة، لكن مجلس النواب الذي يرأسه قال في بيان، إنها جاءت بدعوة من الرئيس تبون.

وأوضح البيان أن الزيارة ستتناول "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية".

وكان في استقبال صالح، بمطار الجزائر العاصمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

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ونشر شنين تغريدة على حسابه بتويتر جاء فيها، أن صالح "سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في ليبيا".

والجمعة، جدد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عرض بلاده للوساطة بين فرقاء الأزمة الليبية.

وقال تبون، إن "الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا"، وشدد على أن الجزائر "تقف على نفس المسافة" من جميع الأطراف في هذا البلد.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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