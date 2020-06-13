"حماس" تستنكر مشاركة قرقاش بمؤتمر لجنة يهودية أمريكية

غزة / الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، السبت، مشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بمؤتمر افتراضي تعقده "اللجنة اليهودية الأمريكية" الأحد، "تصاعدا خطيرا في وتيرة التطبيع" مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقال القانوع: "في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا لمواجهة مشروع الضم تخرج أصوات نشاز من الإمارات تشجع على التطبيع مع الاحتلال وتشارك في مؤتمر صهيوني أمريكي لتعزيز دولة الكيان في المنطقة".

وعد ذلك بـ"مثابة خذلان لشعبنا الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وانقلاب على الموقف العربي الرافض لخطة الضم".



ولفت إلى أن "التطبيع مع الاحتلال من أخطر قضايا صفقة القرن، التي تهدف لتصفية قضية شعبنا".



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ودعا القانوع إلى "موقف عربي موحد لوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال وعزله؛ فهو خنجر مسموم في ظهر شعبنا الفلسطيني وتضحياته الجسام".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت "اللجنة اليهودية الأمريكية" أن قرقاش، سيشارك بمؤتمر افتراضي لها ينطلق الأحد، وتتواصل فعالياته حتى الخميس.



وقالت المنظمة، التي تعنى بتعزيز وجود إسرائيل والشعب اليهودي، في تغريدة عبر "تويتر": "يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في المنتدى الافتراضي 2020".



وأضافت أن قرقاش سيناقش جهود الإمارات في "تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الأديان في حوار تاريخي مع جيسون إيزاكسون"، مدير السياسات بالمنظمة.



و"اللجنة اليهودية الأمريكية" تأسست عام 1906، وتعتبر من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، وتقدم نفسها على أنها "مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل".

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