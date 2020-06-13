مصر.. متطوعون يوصلون الطعام لمصابي كورونا المعزولين منزليا

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت مبادرة تطوعية في مصر، السبت، أنها تمكنت في أول أيام عملها من توصيل وجبات صحية لعشرات من مصابي كورونا المعزولين في المنازل.

وأوضحت "مبادرة الوجبات الصحية لمرضى كورونا المعزولين بالمنزل"، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أنها أوصلت الجمعة، 167 وجبة لـ56 مصابا بالفيروس في محيط القاهرة الكبرى تكفيهم 3 أيام.

وتضم القاهرة الكبرى 3 محافظات: هي القاهرة (العاصمة) والجيزة (غربي العاصمة)، والقليوبية (شمال القاهرة)، وتسجل المحافظات الثلاث أعلى معدل إصابات بكورونا مؤخرا، وفق بيانات وزارة الصحة.

وأضافت المبادرة في بيانها، السبت، أنها استطاعت جذب أكثر من 1000 متطوع في كل مكان بمصر، خلال يومين من انطلاقها، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، أعلنت المبادرة أنها مجموعة عمل قائمة على التطوع، وليست مؤسسة، وولدت فكرتها للتغلب على رفض محال ومطاعم توصيل منتجاتها للحالات المصابة بكورونا، التي تخضع للعزل المنزلي، مؤكدة أنها تتخذ كافة احتياطات الأمان.

Advertisements

ويقوم على المبادرة عدد من الناشطين غير المعروفين إعلاميا.

وتعتمد على التطوع والتبرعات العينية، حيث يقدم متطوعو المبادرة وقتهم وجهدهم في الطبخ والتوصيل، ويوفرون الخامات الأساسية للوجبات كذلك.

وتؤكد أنها لا تستقبل أي تبرعات مادية.

وفي الأونة الأخيرة، لجأت وزارة الصحة إلى العزل المنزلي للحالات المصابة بكورونا ذات الأعراض الخفيفة، مع تقديم الدواء لها مجانا، بجانب العزل في المستشفيات الذي بدأ في فبراير/ شباط الماضي، مع ظهور أولى الإصابات بالفيروس.

وجهزت السلطات دور الشباب (مقار تتبع وزارة الشباب والرياضة) والمدن الجامعية لاستقبال المصابين أو الخاضعين للعزل جراء الاشتباه أيضا.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد حتى الجمعة، 41 ألفا و303، من ضمنهم 1.422 وفاة، و11 ألفا و108 حالات تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.