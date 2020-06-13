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سان جيرمان يستغني عن كافاني وسيلفا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اليوم السبت، الاستغناء عن خدمات الثنائي تياجو سيلفا، وإدينسون كافاني.

وقال ليوناردو، خلال حوار مع صحيفة “جورنال دو دومانش” الفرنسية: “قررنا الاستغناء عن إدينسون كافاني وتياجو سيلفا”.

وأشار إلى أن الاتجاه حاليا هو للاستفادة من خدمات الثنائي، حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

ويرتبط الفريق الباريسي بمباراتي سانت إيتيان وأولمبيك ليون، في نهائيي كأس فرنسا وكأس رابطة المحترفين، إضافة إلى إمكانية استئناف ، حيث تأهل بي إس جي لدور الثمانية.

وتفوق سان جيرمان (3-2) في مجموع المباراتين على بوروسيا دورتموند، لحساب ثمن نهائي دوري الأبطال.

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