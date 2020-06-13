سان جيرمان يستغني عن كافاني وسيلفا

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أعلن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اليوم السبت، الاستغناء عن خدمات الثنائي تياجو سيلفا، وإدينسون كافاني.
وقال ليوناردو، خلال حوار مع صحيفة “جورنال دو دومانش” الفرنسية: “قررنا الاستغناء عن إدينسون كافاني وتياجو سيلفا”.
وأشار إلى أن الاتجاه حاليا هو للاستفادة من خدمات الثنائي، حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
ويرتبط الفريق الباريسي بمباراتي سانت إيتيان وأولمبيك ليون، في نهائيي كأس فرنسا وكأس رابطة المحترفين، إضافة إلى إمكانية استئناف دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل بي إس جي لدور الثمانية.
وتفوق سان جيرمان (3-2) في مجموع المباراتين على بوروسيا دورتموند، لحساب ثمن نهائي دوري الأبطال.
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