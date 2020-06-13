لدغة جوريتسكا المتأخرة تقرب بايرن من اللقب

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نجا بايرن ميونخ من فخ بوروسيا مونشنجلادباخ، بفوز قاتل (2-1) على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.
وأحرز جوشوا زيركزي وليون جوريتسكا هدفي بايرن، في الدقيقتين 26 و86، بينما سجل بينيامين بافارد هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه لصالح مونشنجلادباخ، في الدقيقة 37.
بهذا الانتصار، اقترب العملاق البافاري خطوة أخرى من لقب البوندسليجا، بعدما حافظ على الفارق مع ملاحقه بوروسيا دورتموند، البالغ 7 نقاط، معززًا صدارته للجدول برصيد 73 نقطة، بينما توقف جلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.
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