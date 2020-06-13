اخبار الخليج

سفارة اليمن بالرياض تعلق عملها بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليمن بالرياض تعلق عملها بعد ظهور إصابات بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم السبت، تعليق عملها في مقر السفارة حتى إشعار آخر ابتداء من يوم غد الأحد.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” إن السبب في اتخاذ القرار يرجع إلى ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) دون مزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة اليمن بالرياض تعلق عملها بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا