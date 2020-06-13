شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليمن بالرياض تعلق عملها بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم السبت، تعليق عملها في مقر السفارة حتى إشعار آخر ابتداء من يوم غد الأحد.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” إن السبب في اتخاذ القرار يرجع إلى ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) دون مزيد من التفاصيل.
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