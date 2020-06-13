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شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يجيب عن أبرز الأسئلة بخصوص توصيل الشحنات (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر البريد السعودي بياناً يتضمن إجابات وتوضيحات لأبرز الأسئلة الشائعة بين المستفيدين حول الشحنات، سواء كانت بضائع أو وثائق.
وأجاب البريد السعودي عن أسئلة تتعلق بتتبع الشحنات المحلية أو الدولية، وكيفية تحديث العنوان الوطني، وكيفية ضمان صحة العنوان في الشحنة، وكذلك كيفية الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق عبر أبشر.
وأوضح البريد أسعار الشحن المحلي والدولي وأوقات العمل في الفروع، بالإضافة إلى كيفية رفع البلاغات وطريقة معالجتها، داعياً المستفيدين لتحميل تطبيقه الإلكتروني للحصول على العديد من الخدمات.
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