دورية عسكرية روسية تخترق الحواجز الأمريكية من دون توقف شمالي سوريا

وذكر موقع "الوطن أون لاين" السوري أن دورية روسية مؤلفة من 8 عربات عسكرية، توجهت صباح اليوم من القامشلي إلى تل تمر، وعبرت من حواجز القوات الأمريكية الموجودة على طريق "M4" قرب "تل البيدر" بريف الحسكة من دون التوقف عندها، على حين قامت 4 عربات أمريكية بمطاردة العربات الروسية، ولا يزال التوتر متواصلا بين الطرفين حتى اللحظة. وفق المصادر.
© Sputnik . Михаил Алаеддин
وكانت دورية عسكرية روسية اخترقت منذ أيام نقطة تفتيش أمريكية، شمال شرقي سوريا (شرق الفرات)، حيث توجد قوات روسية وقواعد للاحتلال الأمريكي.
وذكر موقع "آفيا برو" اليوم السبت أن: "القافلة العسكرية الروسية كانت تتحرك عبر أراضي الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، عندما حاول الجيش الأمريكي إيقاف المركبات والعربات المدرعة للجيش الروسي، ولكن الأمريكيين تفاجؤوا أن المركبات الروسية اخترقت نقطة التفتيش الأمريكية المكشوفة، وكادت أن تصدم المدرعات الأمريكية".
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