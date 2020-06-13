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ولفتت صحيفة "الوطن" المصرية إلى قول تاج الدين: "بعض الشركات بدأت إنتاجه، ووجود لقاح هو المسألة المهمة نظرا لوجود الفيروس وتوقع حدوث ذروة أخرى للمرض في الخريف القادم".
وأضاف مستشار الرئيس المصري: "المصل سيحمي عددا كبيرا من المواطنين، والأمل كبير في مجموعة لقاحات تغطي العالم، مشيرا إلى أن الصين أيضًا أوشكت على الوصول للقاح جديد".
وقال عوض تاج الدين: "الحكومة تتواصل مع منتجي اللقاح منذ اللحظة الأولى، معربا عن أمله في إنتاج اللقاح في مصر".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار السيسي: نتواصل مع منتجي لقاحات كورونا ونأمل في إنتاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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