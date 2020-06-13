فاروق الباز يكشف عن موعد نهاية كورونا... بالفيديو

وأكد الباز خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الجمعة، أنه من المتوقع خروج لقاح الفيروس الخطير نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، للقضاء عليه.
وأشار فاروق الباز إلى أن أبحاث الأطباء والمتخصصين حول فيروس كورونا تؤكد اختفاؤه أو نهايته، نهاية العام الحالي، وبأن الدول وشعوب الدول التي ستأخذ الأمر بجدية، وتقدم العلم والعلماء على كل شيء آخر، سينجون ويتقدمون بينما المستهترون ستكون عاقبتهم وخيمة جدا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 420 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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