بعد إصابة 3 من حراسه.. هل أصيب نتنياهو بفيروس كورونا؟

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، بأنه في إطار الفحص الروتيني للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تبين إصابة 3 من حراس الأمن في منزل نتنياهو، بالفيروس، حيث كانت عيناتهم إيجابية.
وأوردت الصحيفة العبرية أن نتنياهو أجرى فحصا للفيروس، وكانت عينته سلبية، مشيرة إلى أنه لم يُطلب منه البقاء في عزلة، أو في الحجر الصحي، كون هؤلاء الحراس الثلاثة ليسوا في جواره.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو خضع، غير مرة، لفحص كورونا، وجميعها كانت عينات سلبية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 420 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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