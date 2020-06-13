شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء القبول الموحد في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الاول للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة لبرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية وذلك يوم غد الأحد.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سيشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله كما يفتح القبول في المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ .

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مواعيد التسجيل

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441 هـ، حتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ.

طريقة التقديم

التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي (اضــغط هــنا).