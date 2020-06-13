شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح إجراءات الحماية الضرورية عند الذهاب لـ«المساجد» (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، اليوم السبت، على أهمية الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية من كورونا عند الذهاب للصلاة في المساجد.

وقالت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر”: “إنه من الضروري أن تحرص على سلامتك وسلامة المصلين معك، مسؤوليتك تعرف التعليمات وتطبقها حتى نعود بحذر”.

وأضافت أن كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال الأقل من 15 عاما، ومن تظهر عليهم أعراض حرارة – كحة – ضيق تنفس، عليهم ألا يذهبوا إلى المسجد ومخالطة المصلين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إحضار الأدوات الشخصية يشمل ما يلي:

– سجادة ومصحف.

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– ومعقم يدين كحولي.

– كمامة قماشية إضافية.

كما أكدت وزارة الصحة على الالتزام بإجراءات أخرى تتضمن الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة أو العناق.