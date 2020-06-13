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شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حملة «لا تكن الرقم التالي».. وزير الصحة: احرصوا جيداً على أساليب الوقاية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شدد وزير الصحة توفيق الربيعة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الربيعة، عبر حسابه في “تويتر”: “أخي العزيز، أختي العزيزة.. احرصوا جيدًا على أساليب الوقاية، لا نريد أن تكون أنت #الرقم_التالي أو والديك أو من تحبّ”.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت اليوم السبت 13 يونيو 2020، حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي، والتي تستهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد ١٩.
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