شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حملة «لا تكن الرقم التالي».. وزير الصحة: احرصوا جيداً على أساليب الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد وزير الصحة توفيق الربيعة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال الربيعة، عبر حسابه في “تويتر”: “أخي العزيز، أختي العزيزة.. احرصوا جيدًا على أساليب الوقاية، لا نريد أن تكون أنت #الرقم_التالي أو والديك أو من تحبّ”.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت اليوم السبت 13 يونيو 2020، حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي، والتي تستهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد ١٩.