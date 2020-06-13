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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق غداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدا الأحد، على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
كما توقعت الهيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، حتى منتصف الأسبوع، بمشيئة الله.
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