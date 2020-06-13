شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار الخير ترطب الأجواء بـ «الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ساهمت في ترطيب الأجواء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة.

كما توقعت الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرية ونجران، وكذلك على أجزاء من الساحل الغربي.