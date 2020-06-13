شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة مؤثرة بين «خالد الدوسري» ووالدته لأول مرة منذ 9 سنوات (تسجيل صوتي) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشف عضو الهيئة السعودية للمحامين، سعود متعب بن قويد، وكيل المواطن خالد الدوسري السجين في أمريكا، مدى معاناة عائلة موكله وحاجتهم إلى وقوف المجتمع والمسؤولين معهم.

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ونشر “ابن قويد” عبر حسابه بموقع “‘تويتر” مقطعاً من مكالمة تليفونية الخليج 365 فيها خالد الدوسري، مع والدته أمس (الجمعة) ، في اتصال يعد الأول بين الدوسري ووالدته بعد انقطاع دام لأكثر من 9 سنوات.

وأوضح ابن قويد أن نشر المقطع جاء بعد أخذ الأذن من عائلة المواطن السجين في أمريكا، وكان بن قويد، قد نشر الأسبوع الماضي مقطعا صوتيا لمكالمة هاتفية بينه وبين موكله، بدا فيها الأخير بحالة عدم تركيز، ما يؤشر إلى أنه قد يكون في حالة صحية سيئة.

التسجيل الصوتي هنا :