عريقات: استطعنا حشد ائتلاف دولي لدعم القضية الفلسطينية

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ذكر ذلك الموقع الإخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، مشيرا إلى قول عريقات: "المواقف الدولية الأخيرة وخاصة الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس، بالتحذير من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم لقضيتنا".

وتابع عريقات: "قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة تاريخي"، مضيفا: "من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية، في إشارة إلى قرار سابق لمحكمة فرنسية أدانت فيه عددا من أعضاء حركة المقاطعة".

وقال عريقات: "الرئيس محمود عباس، كلف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الاسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة الى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين".

ومن المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 1 يوليو/ تموز المقبل، استراتيجيتها لتطبيق خطة "صفقة القرن"، التي تشمل ضم غور الأردن، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

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وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست، عقب موافقة البرلمان على حكومة الوحدة الجديدة بقيادته هو ومنافسه السابق بيني غانتس، المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويشار إلى أن عدة قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "سي"، والتي تقع ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، أكبرها قرية "فارعة الجفتلك" الواقعة في غور الأردن، والبالغ عدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة.