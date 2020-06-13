السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا ملف سد النهضة والقضية الليبية

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، "تم التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في اطار محددات مبادرة إعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة".
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ومن ناحيته أكد السيسي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلي الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حد لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته
كذلك تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلا عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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