وبحسب التليفزيون الأردني، أوضح العضايلة أنه "تم إجراء (9724) فحصا مخبريا اليوم، وهو أعلى عدد فحوصات يومي يتم تسجيله حتى الآن في الأردن".
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وأكد أن "الجهات الرقابية تواصل تكثيف حملاتها للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، للتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتسجيل المخالفات التي تصل حد الإغلاق بحق المنشآت غير الملتزمة".
وناشد بضرورة إلزام العاملين لديها ومرتاديها بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
وسجلت الأردن 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 953 حالة. بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: نجري أكثر من 9 آلاف فحص "كورونا" يوميا تزامنا مع فتح قطاعات كثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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