شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 9 وفيات و112 حالة إصابة جديدة بفيروس كوررونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الجزائر، اليوم السبت، عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 9 وفيات، وتسجيل 98 حالة شفاء جديدة
وأوضحت الصحة الجزائرية، أنه تم إرتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 10810، وإرتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 760، وكذلك إرتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 7420، وذلك وفق وسائل إعلام جزائرية.
وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة بالجزائر العاصمة اعتبارا من بعد غد الاثنين، بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، على أن تقتصر الخدمة على ولاية الجزائر دون أن تمتد خارجها، مع اتخاذ التدابير الصحية الصارمة لمنع انتشار العدوى.
وذكر بيان لولاية الجزائر العاصمة اليوم أنه "ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة السائقين أصحاب نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية وزبائنهم أنه سيشرع في استئناف النشاط ابتداء من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 على أن تقتصر هذه الخدمة على مستوى المحيطات الحضرية فقط وداخل إقليم ولاية الجزائر دون أن يمتد إلى خارجه".
وأضاف البيان أنه نظرا لكون هذا النشاط يعد ناقلا للعدوى فإن النقل الفردي بسيارات الأجرة يجب أن يخضع إلى بروتوكول صحي صارم، كفيل بالوقاية من خطر العدوى الممكن بفيروس "كورونا" سواء بالنسبة للراكب أو بالنسبة لسائق سيارة الأجرة في حد ذاته، ولذلك يجب التزام كل منهما بالشروط الصحية والوقائية.
وأوضح أن هذه الشروط الوقائية والصحية وهي وضع زجاج واقي بين السائق والراكب، وإلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للسائق والراكب ووضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الركاب، وتحديد النقل براكب واحد فقط لكل عملية نقل، على أن يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، كما يجب أن تكون المقاعد مغطاة بأغلفة بلاستيكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل.
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