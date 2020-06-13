كورونا.. الولايات المتحدة تجلي 80 من رعاياها بالسودان

الخرطوم / الخليج 365

أجلت الولايات المتحدة، السبت، 80 من رعاياها بالسودان، بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن السفارة الأمريكية بالسودان، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان: "ساعد موظفون من سفارة الخرطوم، 80 مواطنا آخرين من الولايات المتحدة، وعائلاتهم للعودة (إلى البلاد)".

وسجل السودان حتى مساء الجمعة، 6 آلاف و879 إصابة بكورونا، بينها 433 وفاة، وألفان و416 حالة تعاف.

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