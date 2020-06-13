كتائب "حزب الله": بقاء القوات الأمريكية بالعراق سيكلفها الكثير

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

جددت كتائب "حزب الله" العراقي، السبت، تهديدها باستهداف القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية إذا لم تنسحب من البلاد.

وقالت الكتائب، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الولايات المتحدة لم تبادر بإجراء ما يسمى بالحوار الاستراتيجي (الذي جرى الخميس) إلا بعد إدراكها أن وجودها لم يعد مرحبا به في العراق، لا سيما بعد قرار مجلس النواب (البرلمان) الذي ألزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد".

وأضافت أن "العراقيين كانون ينتظرون من المعنيين تنفيذ قرار إجلاء القوات خلال مدة محددة، ولم يتوقعوا الرضوخ لرغبات الإدارة الأمريكية بإجراء الحوار وفق توقيتات وآليات وشروط وُضِعَت وفُرضت تحت وقع التهديد، وما قبولها إلا إصرار على الاستمرار في هتك السيادة العراقية والخنوع لإرادة العدو".

وأردفت الكتائب أن "دولة أمريكا معروفة بنقضها للمعاهدات والمواثيق، وهي ليست أهلاً للثقة مطلقا؛ ولذا عليها أن تدرك جيدا أنها إذا حاولت الالتفاف على قرارِ البرلمان العراقي فإن ذلك سيكلفها الكثير".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

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وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد.

فيما أعلنت الحكومتان العراقية والأمريكية، الجمعة، في بيان مشترك عقب الحوار الاستراتيجي الذي جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اتفاقا بخصوص تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، على أن تنهي واشنطن وجودها العسكري في العراق لاحقا.

وكتائب "حزب الله" مقربة من إيران، وتواجه اتهامات أمريكية بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة استهدفت سفارة واشنطن ببغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً أمريكيين في أرجاء البلاد على مدى الأشهر الماضية.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 6 قوات عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس.

ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في البلاد ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.