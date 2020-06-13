كورونا.. 9 وفيات بالجزائر واثنتان في الصومال

عواصم عربية / الخليج 365

ـ إجمالي وفيات الجزائر 760، والصومال 87

ـ الأردن رصد 38 إصابة وفلسطين 4

سجلت الجزائر، السبت، 9 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجل الصومال اثنتين، ورصد الأردن 38 إصابة وفلسطين 4.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 9 وفيات، و112 إصابة، إضافة إلى تعافي 98 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و810، منها 760 وفاة، و7 آلاف 420 حالة تعاف.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاتين و66 إصابة، وتعافي 27 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.579، منها 87 وفاة، و559 حالة تعافٍ.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 38 إصابة بالفيروس، و7 حالات شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 953، بينها 9 وفيات، و678 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات في مدينة القدس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 673 (تشمل مدينة القدس المحتلة)، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و800 ألف، توفي منهم ما يزيد على 429 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.