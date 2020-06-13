هنية: الضفة وغزة تتعرضان لخطر غير مسبوق

محمد ماجد- رنا جاموس/ الخليج 365-

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، إن الضفة الغربية وقطاع غزة، يتعرضان لخطر "غير مسبوق"، بسبب المخططات الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة له في اجتماع حمل اسم "الملتقى العالمي لعلماء الأمة نصرة للقدس والمسرى"، شارك فيه 64 هيئة علمائية ودعوية من 19 دولة، وعقد عبر منصة "زووم".

وأضاف هنية "هناك خطر غير مسبوق تتعرض له الضفة وغزة، خاصة أننا أمام (خطة) صفقة القرن وخطط التهويد والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف "شعبنا في القدس وغزة والداخل (المناطق الفلسطينية بإسرائيل) وفي مخيمات اللجوء والشتات، يواجهون معركة سياسية وأمنية واقتصادية، تهدف إلى قطع كل ما يمكن أن يعزز صمود شعبنا".

وذكر أن لحركته "أربع أولويات استراتيجية لمواجهة إسرائيل ومخططاتها"، وهي "استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وتبني مشروع المقاومة الشاملة، والتكامل مع العمق العربي والإسلامي، والانفتاح على كل من يقف معنا من أحرار العالم".

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ودعا هنية، علماء الأمة الإسلامية إلى "تشكيل تنسيقية عليا تأخذ بالاعتبار وضع خطة لاحتضان القضية الفلسطينية في هذه المرحلة وقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية مطلع يوليو/ تموز المقبل، ضم منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إلى سيادتها.

وأضاف هنية في كلمته إن "الجهاد السياسي والإعلامي والمالي الاقتصادي، ضرورة وفريضة شرعية على أبناء الأمة الإسلامية لمواجهة خطة (صفقة القرن) الأمريكية".

ودعا إلى تشكيل لجنة من العلماء المسلمين، لوضع حد لأي "مظهر من مظاهر الفتنة الطائفية أو العرقية، وإعادة تنظيم واقع هذه الأمة لتتوحد خلف قضية فلسطين وقضية القدس".

وأشاد هنية بعقد الملتقى، وقال إنه يحمل الكثير من الدلالات، أهمها أن "قضية القدس وقضية فلسطين قضية جامعة لمكونات الأمة، ولهذا الطيف الواسع من العلماء والأدباء والشعراء وقادة الفكر والسياسة في الأمة".

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