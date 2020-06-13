بـ53.. العراق يسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق، السبت، تسجيل 53 وفاة بكورونا، في أعلى معدل يومي منذ ظهور الفيروس بالبلاد أواخر فبراير/شباط الماضي.

وأفادت الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل ألف و180 إصابة بالفيروس، و53 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 18 ألفا و950، بينهم 549 وفاة، و7 آلاف و515 حالة تعاف.

وكان أعلى معدل وفيات يومي جراء كورونا سجله العراق الجمعة، بلغ 39 حالة.

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة، تخفيف قيود الوقاية من كورونا بإنهاء حظر التجوال الشامل المفروض في العراق منذ 30 مايو/أيار الماضي، وبدء حظر جزئي اعتبارا من الأحد.

يأتي ذلك فيما تتخوف بغداد من انهيار النظام الصحي في حال تفشي الجائحة بشكل واسع.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و787 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 429 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و988 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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