كورونا.. 39 وفاة بالسعودية وواحدة في لبنان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، السبت، تسجيل 39 وفاة بكورونا، فيما رصد لبنان حالة واحدة، وشخصت تونس إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 39 وفاة، و3 آلاف و366 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.519.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 123 ألفا و308، بينها 932 وفاة، و82 ألفا و548 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و20 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 15 مريضا.

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وقالت الوزارة في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 1.442، بينها 32 وفاة، و868 حالة تعاف.

وفي تونس، رصدت وزارة الصحة إصابة واحدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1094، بينها 49 وفاة، و995 حالة تعاف.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و786 ألفا، توفي منهم أكثر من 429 ألفا، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و988 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.