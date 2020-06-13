الجيش الإسرائيلي يُصيب 4 فلسطينيين شمالي الضفة

أُصيب 4 فلسطينيين، السبت بجروح، والعشرات بحالات اختناق، إثر اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مراد اشتيوي، منسق لجان "المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدّوم، شرقي قلقيلية، أن 4 شبان أُصيبوا برصاص معدني مُغلف بالمطاط، أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال تفريقه مسيرة "السبت الأسبوعية"، المناهضة للاستيطان، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.
وأضاف شتيوي، لوكالة الخليج 365، إن العشرات أصيبوا بالاختناق، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقها الجيش، فيما رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.
وتنظّم في بلدة كفر قدوم يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان، ومطالبة بفتح شارع رئيسي في البلدة يغلقه الجيش الإسرائيلي منذ 16 عاما.
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