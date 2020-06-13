كورونا.. العراق يخفف حظر التجوال رغم تصاعد الإصابات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

ـ الحكومة قررت إنهاء الحظر الشامل والعودة إلى الجزئي اعتبارا من الأحد

ـ الخطوة تأتي على ما يبدو لتخفيف حالة السخط المتنامية بالشارع بسبب تأثر أعمال كثيرين

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تخفيف القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، عبر إنهاء حظر التجوال الشامل، وبدء حظر جزئي اعتبارا من الأحد

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعادت الحكومة فرض حظر التجوال الشامل، تزامنا مع عطلة عيد الفطر، عقب تصاعد الإصابات بالفيروس.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن "حظر التجوال الشامل ينتهي منتصف ليل السبت الأحد، ليبدأ بعده الحظر الجزئي".

وأوضح أن القرار "سيتيح التجول من الخامسة صباحا وحتى السادسة مساءً، مع الالتزام بإجراءات الوقاية، وأهمها ارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والحفاظ على مسافة التباعد".

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من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، وفق المصدر ذاته، إن "تعليمات الوقاية خلال فترة الحظر الجزئي، تمنع إقامة التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية".

وأضاف الجميلي أنه "سيتم فرض غرامات وعقوبات صارمة بحق كل من يخرق التعليمات الصحية"، دون توضيح قيمة هذه الغرامات.

ويأتي قرار تخفيف قيود كورونا في العراق، رغم تصاعد الإصابات اليومية المسجلة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفق مراقبين، فإن الخطوة تأتي على ما يبدو لتخفيف حالة السخط المتنامية في الشارع بسبب تأثر أعمال كثيرين جراء حظر التجوال الشامل.

وحتى مساء الجمعة، سجلت البلاد 17 ألفا و770 إصابة بكورونا، بينها 496 وفاة، و6 آلاف و868 حالة تعاف.

وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال تزايد الإصابات على نطاق واسع، باعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.