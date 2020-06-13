بطولة براج للتنس تُقام بحضور جماهيري

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تقام بطولة براج الاستعراضية للتنس، اليوم السبت، بمشاركة التشيكيتين ماركيتا فودروسوفا وباربورا ستريكوفا، بحضور جماهيري دون ارتداء أقنعة طبية.
وتلعب هذه البطولة الخيرية على الأراضي الترابية، اعتبارا من اليوم وحتى الإثنين المقبل في عدة مدن بجمهورية التشيك، ويشارك فيها أيضًا بيترا كفيتوفا وكاترينا سينياكوفا وكارولينا بليسكوفا.
وسمح المنظمون بدخول الجمهور، مع السماح بتنظيم فعاليات واسعة بمشاركة 500 شخص.
وتخفف الحكومة التشيكية، تدريجيًا إجراءات الحجر الصحي التي فرضت في مارس/آذار الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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