بدأت بعض نخيل الأحمر (67 كم غرب الأفلاج) بطرح إنتاجها من الرطب، حيث بدأت نخلة “الطيارة” بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح إنتاجها من الرطب، متقدمةً عن بقية نخيل المحافظة بعشرين يوماً.

وسميت نخلة الطيارة؛ لسرعة طرحها إنتاجها من الرطب سنوياً، وقبل بقية النخيل بالمحافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور… نخلة “طيارة” تطرح إنتاجها من الرطب بالأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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