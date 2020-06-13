"فورد" تستدعي سيارات قديمة بسبب خلل خطير يحدث أثناء القيادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قررت شركة "فورد" الأمريكية استدعاء أكثر من مليوني سيارة من السوق بسبب وجود خلل فني خطير يحدث أثناء قيادة السيارة.

استدعت الشركة من السوق الأمريكية بعض الطرازات المباعة في السنوات السابقة بسبب خلل قد يؤدي إلى فتح الباب أثناء القيادة أو حركة السيارة.

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وبحسب موقع "wfft" الأمريكي، شملت الطرازات التي استدعتها الشركة في أمريكا موديلات فورد فيستا وفوكُس وفيوجن وسي ماكس وموستانغ وإسكيب وترانزيت كونيكت بالإضافة إلى كل من لينكولين MKZ وMKC.

وتتراوح سنوات التصنيع هذه الطرازات التي تم إعادتها إلى الصيانة بين عامي 2011 و2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة التي تؤدي إلى فتح الأبواب تتمثل بقطعة صغيرة يمكن أن تتعرض للتلف عند الحرارة المرتفعة، ما يؤدي لعدم إغلاق الباب بإحكام وازدياد احتمال فتحه أثناء القيادة.

ونوهت الشركة إلى عدم وجود أي بيانات حول حوادث سابقة تسبب بحدوثها هذا الخلل في التصنيع.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد استدعت في ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي أكثر من 3 آلاف سيارة من الشركة بسبب خلل في تصميم مقاعد السيارة، بحسب "سي إن إن".