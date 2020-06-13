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وتابع الإرياني: "قانون الخمس الحوثي ليس قانونا عنصريا فحسب"، مضيفا: "الأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد وممتلكات المواطنين، أنه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لإيران".
وكشفت "أنصار الله" عن لائحة قانون الزكاة، تنص على إخراج "الخمس"، 20 في المئة من الثروات النفطية والحيوانية والمعدنية والطبيعية والمحاصيل الزراعية والأرباح التجارية للأسر الهاشمية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
وقال رئيس الهيئة العامة للزكاة في جماعة "أنصار الله" شمسان أبو نشطان، إن القانون صدر في 1999، مضيفا: "إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي يستهدف الهيئة العامة للزكاة وأنشطتها، التي ساهمت في تخفيف الفقر الذي تسبب به العدوان والحصار، على حد قوله".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني: "أنصار الله" تسن قوانين لنهب ثروات اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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