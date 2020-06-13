وزير الإعلام اليمني: "أنصار الله" تسن قوانين لنهب ثروات اليمن

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، اليوم السبت، مشيرة إلى قوله: "تحديد قانون الزكاة العنصري، الذي أصدرته المليشيا الحوثية مؤخرا في باب (مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الحروب والطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم".

وتابع الإرياني: "قانون ‎الخمس الحوثي ليس قانونا عنصريا فحسب"، مضيفا: "الأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد وممتلكات المواطنين، أنه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لإيران".

وكشفت "أنصار الله" عن لائحة قانون الزكاة، تنص على إخراج "الخمس"، 20 في المئة من الثروات النفطية والحيوانية والمعدنية والطبيعية والمحاصيل الزراعية والأرباح التجارية للأسر الهاشمية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

وقال رئيس الهيئة العامة للزكاة في جماعة "أنصار الله" شمسان أبو نشطان، إن القانون صدر في 1999، مضيفا: "إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي يستهدف الهيئة العامة للزكاة وأنشطتها، التي ساهمت في تخفيف الفقر الذي تسبب به العدوان والحصار، على حد قوله".