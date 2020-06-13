"أنصار الله": طيران التحالف شن 31 غارة على مأرب والجوف بشمال اليمن

وقالت الجماعة، عبر موقعها الرسمي اليوم، إن "طيران التحالف العربي نفذ منذ الصباح 28 غارة على منطقتي صلب والخانق في مديرية مجزر بمحافظة مأرب".
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وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه المملكة العربية السعودية.
وأضاف "نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر عام 2014.
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