شحنة مساعدات طبية تزن 19 طنا من الأمم المتحدة تصل مطار صنعاء

القاهرة- سبوتنيك وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة شحن أفرغت أكثر من 19 طنًا من المستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)".
© REUTERS / Khaled Abdullah
ويبلغ عدد الإصابات المعلنة بالفيروس التاجي في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، 636 توفى من بينها 140 وفاة و30 حالة شفاء.
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