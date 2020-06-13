شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالى الإصابات إلى 953 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالى الإصابات إلى 953، وذلك وفق خبر عاجل.
وفى وقت سابق قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندى، أن فنادق البحر الميت سوف تتوقف عن خدمة الحجر الصحى للعائدين من الخارج، وذلك استعدادا لاستضافة السياح الاردنيين بالتزامن مع فتح السياحة الداخلية.
وأوضح الهندى خلال حواره مع أحد الإذاعات المحلية، أن الفوج الثالث من العائدين من الخارج سيكون أخر فوج يتم حجره صحيًا فى فنادق البحر الميت، استعدادًا لاستقبال السياح الأردنيين فى تلك الفنادق ضمن برنامج "أردننا جنة".
وأضاف الهندى أنه سيتم تخصيص فنادق عمان فقط للحجر الصحى ضمن الفوج الرابع المقبل، مؤكدا أن وزارة السياحة بدأت باعادة جزء من تكاليف الحجر للعائلات التى حجرت فى غرفة واحدة، وعليه سيتم اعادة كافة المبالغ الاضافية للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأردنية: 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالى الإصابات إلى 953 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.