شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بـ"تكويت" الوظائف الاستشارية الدائمة والمؤقتة بمجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب الكويتى أسامة الشاهين باقتراح برغبة إلى مكتب مجلس الأمة، يطلب فيه تكويت جميع الوظائف الاستشارية الدائمة والمؤقتة في المجلس.وفق الراى الكويتية



وقال الشاهين إن الاقتراح يأتي لما كان لتوطين الوظائف العامة من أولوية قصوى في مرئيات النواب في المجلس، ولما كان للوظائف الاستشارية أهمية بالغة في صياغة تقارير اللجان وتوصياتها ونتائجها المختلفة، ولما كان تعزيز وحماية قيم الديموقراطية والمشاركة الشعبية من أولى أدوار البرلمانات وواجباتها، ولما كان للطاقات الوطنية الاستشارية من خبرات متراكمة واتقان وعطاء واضحين في مختلف العلوم والمعارف.



وطلب تكويت جميع الوظائف الاستشارية الدائمة والمؤقتة في لجان المجلس وأمانته ومكاتبه المختلفة، خلال مدة زمنية يحددها ويعلنها مكتب المجلس، ووضع الالتزام بقيم الديموقراطية والمشاركة الشعبية واحتراماً، ضمن معايير شغل الوظائف المختلفة في المجلس والتجديد فيها.

Advertisements

وسبق أن تقدم النائب أسامة باقتراح بقانون، يقضي بـ«تكويت» القضاء بالكامل خلال سنتين، داعيا أعضاء اللجنة التشريعية إلى منحه أولوية على جدول أعمالها. واعتبر الشاهين ان ادعاءات البعض بوجود نقص في اعداد الكويتيين في مرفق القضاء غير صحيحة.

وكانت الكويت قد وضعت الملامح الرئيسية لخطة التكويت، أو تغيير التركيبة السكانية فى الكويت، التى سبق أن أعلنت عنها الحكومة الكويتية فى سياق معالجة التداعيات التى خلفها وباء كورونا على اقتصاديات الدول، حيث أبلغت اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في الاجتماع الذي عقد أمس الأول في مجلس الأمة، عن إعداد خطة شاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وتقليص عدد الوافدين، وأن هذه الخطة تعتمد على دراسات معدة سلفاً ومستوحاة من نتائج أزمة جائحة كورونا. وفق الراى الكويتية.

يذكر أن تظهر الأرقام الرسمية أن 63.35 في المئة من سكان دول الخليج العربية هم وافدون، حيث يبلغ عددهم نحو 30 مليوناً و182 ألفاً، فيما يبلغ عدد المواطنين الخليجيين 27 مليوناً و310 آلاف بنسبة 36.65 في المئة، من إجمالي السكان.