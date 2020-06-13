شكرا لقرائتكم خبر عن حرق جسدها وكواها بالماء الساخن.. اعتقال وافد آسيوى يعذب زوجته بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان بجنوب غرب السعودية، وافدا آسيويا، بتهمة تعنيف وتعذيب زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة. وقالت مصادر بحسب صحيفة سبق السعودية إن أما لثلاثة أطفال مقيمة بمحافظة الدرب تعرضت للضرب من قبل زوجها الذي سكب ماء ساخنا عل جسدها وحرق جسمها وكواها في أجزاء عدة، ثم حلق شعرها ورماها خارج البيت. وقد تم القبض عليه وجرت إحالته لجهات الاختصاص.

ووفقا للمعلومات فإن الزوجة حاليا بلا مأوى وتمر بظروف صعبة، فيما تتواصل التحقيقات بالقضية التي نتجت عنها حروق وإصابات بالغة.

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