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وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد القيام 10325 فحص لعدد من المواطنين العراقيين.

 

وأكدت الوزارة فى بيان لها  تسجيل 647 شفاء جديدة من ، مشيرة إلى تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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أشارت وزارة الصحة العراقية إلى تسجيل 18950 إصابة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء 7515 وتلقى 10886 حالة العلاج داخل المستشفيات.

 

 

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